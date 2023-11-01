تحرير 44 محضرًا تموينيًا في حملات على أسواق المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المعروضات، ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وفى ذات السياق، حررت الوحدات المحلية بمراكز، ( بني مزار ـ ديرمواس ـ مطاى) 44 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية على الأسواق، والمخابز البلدية، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، وضبط الأسعار والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، منها 25 محضرا بديرمواس، و6 محاضر بمطاي، و 13 محضرا ببني مزار، حيث جاءت المخالفات ما بين ( نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة ـ عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعارـ تصرف وتجميع حصة دقيق مدعم بغرض الاتجار في السوق السوداء ـ بيع بأزيد من السعر المقرر ـ عدم وجود فواتيرـ ذبح خارج المجازر).

وتواصل الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية، والشركة المصرية لتجارة الجملة جهودها، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتوسع في إعداد المنافذ الثابتة والمتحركة، والشوادر والمعارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، ضمن مبادرة “ خفض الأسعار”، حيث تم فتح 94 منفذا ثابتا ومتحركا، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتيسيرا عليهم في أماكنهم، فضلا عن تكثيف الحملات على الأسواق منعا، لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج.