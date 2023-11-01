نظرية أثر الفراشة إيجابية لخريجى الجامعات

حض المحاضر معـــاذ يوســــف بمديرية الشباب والرياضة بقـــنا، طلاب وطالبات جامعة جنوب الوادى، على عدم اليأس فى مباشرة الحياة العملية بعد التخرج، مردداً:"دع آثارك الإيجابية تتحدث عنك"، ومذكراً لهم بنظرية أثر الفراشة.

وأوضح، فى محاضرته"Personal Pranding/ العلامة التجارية الشخصية"؛ أن الفراشة عندما ترفرف فى الصين على سبيل المثال، فإن الرياح تحمل آثارها للجانب الآخر فى الكرة الأرضية، وهو ما نلمسه فى انتقال التكنولجيا الحديثة، وأضحى العالم من خلالها قرية صغيرة.

جاء ذلك، فى ختام فعاليات البرنامج التدريبى السادس/learn 6 فى مركز الإبداع الرقمى التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يتخذ من جامعة جنوب الوادى مقراً له بقـــنا.

وتضمنت النسخة السادسة من البرنامج، الإسهام فى تطوير مفهوم كيفية"رؤيتك لنفسك في المستقبل"، و"التسويق الإيجابى لنفسك"، وصياغة هوية تجسد قيم الفرد، ومهاراته وتجاربه.

وألقى محمــــود محمد مسئول مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة فى قـــنا كلمة الفعالية أمام الدكتور أشــرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

فى سياقٍ متصل، شارك فى الفعاليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، ومصطفى أبوجبل القائم بأعمال مدير عام مديرية الشباب والرياضة فى قـــنا.

وحضر الفعاليات، المهندس محمود عبدالخالق مدير التدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الإتصالات- فرع جامعة جنوب الوادى بقــــنا.

وكان متطوعو وزارة الشباب والرياضة، من فصيلة"شباب يدير شباب (YLY)"، قد أدارو فاعلية "learn/تعلم"، فى دورتها السادسة بمراكز إبداع مصر الرقمية، على مستوى محافظات الجمهورية في آنٍ واحد.

يذكر أن مشروع"شباب يدير شباب"أسسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ ويتبع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات والخبرات مدى الحياة، بالتعاون وزارتى التعليم العالى والإتصالات والجهات الحكومية المتنوعة.