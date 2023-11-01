جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان بكلية الزراعة، اليوم الأربعاء، وذلك في اطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

يأتي ذلك في إطار الندوات التوعوية التي تنظمها جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد الدكتور عصام الدين عبدالهادى عميد كلية الزراعة، بالدور التوعوي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي وأوصى الطلاب بالاستفادة من الندوة التوعوية ونقل التوعية للمجتمع الخارجي للحد من اخطار الإدمان ومكافحة التعاطي.

وتناولت مروة عبدالراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان الشرح بالخدمات المتنوعة لبيت التطوع بمقر الجامعة بقنا ودور المتطوعين من الطلاب في التوعية بالآثار السلبية المدمرة للإدمان، وخدمات الخط الساخن، وخدمات مركز العزيمة لعلاج الإدمان.

كما تناولت الندوة التعريف بقانون الكشف المبكر عن المخدرات وتعرض الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات للفصل من العمل والتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعاطي وكيفية علاج الحالات المصابة.

وأشار محمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة بأن هذه الندوة إنما تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتي بدأت بكلية التربية النوعية ثم كليات العلوم والآداب والزراعة وكلية التربية الرياضية.

شهد الندوة التوعوية الدكتور رأفت شيبت الحمد الأستاذ بكلية الزراعة، ومحمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية، وحضور طلابي.