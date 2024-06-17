من هو مايكل إسكندر الممثل المصري المشارك في مسلسل إسرائيلي؟ 8 معلومات صادمة (شاهد)

ضجة واسعة وموجة غضب عارمة تلاحق اسم الممثل المصري مايكل اسكندر بعد إثارته الجدل بإعلانه عن مشاركته في المسلسل الإسرائيلي بيت داود، مما زاد من معدلات بحث رواد مواقع التواصل الإجتماعي عنه، متسائلين عن هويته وأبرز المعلومات عن حياته.

من هو المصري مايكل إسكندر بطل مسلسل بيت داود الإسرائيلي؟

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية أبرز المعلومات عن الممثل المصري مايكل اسكندر بعد تصدره قائمة الأكثير بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف تريندات مواقع التواصل الإجتماعي.

مايكل اسكندر

مايكل إسكندر

ممثل مصري الجنسية

يبلغ من العمر 22 عامًا

يعيش بالخارج

مايكل اسكندر

يمتلك ما يقرب من 4 آلاف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يشارك متابعيه صوره خارج مصر دائمًا.

ينشر بين حين وآخر، لقطات مختلفة من حفلاته أثناء عزفه على الآلات الموسيقية، وتمثيله على المسارح وحصوله على جوائز من الخبراء الأجانب.

ظهر في العديد من الصور وهو يتسلم بعض الجوائز أثناء حضوره المهرجانات السينمائية الأجنبية.

مايكل اسكندر

الممثل المصري مايكل إسكندر يعلن عن مشاركته في مسلسل بيت داود الاسرائيلي

وأثار ممثل مصري شاب يُدعى مايكل إسكندر غضب المصريين بعد إعلانه عن المشاركة في مسلسل إسرائيلي بعنوان "بيت داود" بالتعاون مع نخبة من النجوم الإسرائيليين، والذي تدور أحداثه حول محاكاة قصة النبي داود بكل تفاصيلها.

اتهم العرب مايكل إسكندر، بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتجاهله حب الإبادة الجماعية الدامية، التي يشنها جيش الإحتلال الإسرائيلي على أهل غزة وفلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي عام 2023، خاصًة على الأطفال، والنساء، والشيوخ.

مايكل اسكندر

المصري مايكل إسكندر عن المشاركة في مسلسل إسرائيلي: أشعر بالشرف يا لها من نعمة

أعرب مايكل اسكندر عن سعادته البالغة للمشاركة في المسلسل الإسرائيلي "بيت داود"، ولك خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" حيث قال: "أشعر بالتواضع والشرف لمشاركتي في هذا العمل".

وتابع اسكندر: "إن سرد قصة النبي داود وجعله إنسانًا هو أروع تجربة في حياتي، لا أستطيع أن أصف مشاعري بالكلمات، ويا لها من نعمة أن تكون قادرًا على سرد هذه القصة مع أجمل الناس".

واختتم مايكل منشوره قائلًا: "لا استطيع الانتظار حتى أرى هذا العرض كل الحمد لله".

موعد ومكان عرض مسلسل بيت داود الاسرائيلي

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "بيت داود" قريبًا، على إحدى المنصات الرقمية الأمريكية، بالتعاون الإنتاجي مع شركة أمازون الشهيرة وشركة Wonder وشركات أخرى أمريكية.

أشرف زكي يكشف موقف نقابة الممثلين من الممثل المصري مايكل اسكندر بعد مشاركته في مسلسل اسرائيلي

وبدوره، كشف د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موقف النقابة من مشاركة الممثل المصري مايكل إسكندر في تقديم دور البطولة بالمسلسل الإسرائيلي "بيت داود" بالتعاون مع نخبة من النجوم الإسرائيليين، ليؤكد إنه غير مقيد بنقابة المهن التمثيلية وغير تابع لها وبالتالي ليس للنقابة الحق في معاقبته أو إتخاذ أي موقف تجاهه، لمشاركته في عمل إسرائيلي.

أشرف زكي

وشدد نقيب الممثلين على إن نقابة المهن التمثيلية ستظل تناصر القضية الفلسطينية، ولن تتراجع عن هذا الأمر، مشيرًا إل أن أي فنان مصري من أعضاء النقابة سيشارك في عمل إسرائيلي سيتم خضوعه لعقاب قاسٍ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.