أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، علي انطلاق حملات مكبرة بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للتفتيش على المشتركين لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك التعديات علي خطوط وشبكات مياه الشرب تؤثر بشكل كبير على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تلك الحملات لإزالة التعديات تتم بشكل منتظم عن طريق الإدارة العامة للرقابة والمتابعة والتفتيش بالشركة برئاسة اللواء هشام درويش، وتساهم فى توفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لجموع المواطنين على مستوى محافظات إقليم القناة.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بمحافظات القناة

وقال رئيس شركة مياه القناة، إن الحملات المكبرة تستهدف أيضاً ورش غسيل وتشحيم السيارات التي تستخدم مياه الشرب في غسيل السيارات، بالإضافة إلى التفتيش على المشتركين لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، والتي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، والمستفيدين من خدمة الصرف الصحي دون سداد مستحقات الشركة.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بمحافظات القناة

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك إجراءات رادعه ضد سرقة المياه، لافتا إن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وأفضل لمواطنى إقليم القناة.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بمحافظات القناة

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه الحملة المكبرة أسفرت حتي ألان عن ضبط عدد من الوصلات الخلسه، التي قام بها بعض الأهالي لسرقة مياه الشرب، بالإضافة الي إزالة عدداً من التعديات علي شبكات مياه الشرب، مضيفا أن هذه الوصلات الخلسة تسبب تقليص كميات المياه، وتوفيرها للمواطنين بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، وأن تلك الحملة المكبرة مستمرة.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بمحافظات القناة

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بمحافظات القناة

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بمحافظات القناة

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الشبكات ومواجهة سرقة مياه الشرب بمحافظات القناة