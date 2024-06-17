حكاوى

الإثنين 17/يونيو/2024 - 06:14 م 6/17/2024 6:14:55 PM

تنظيم الحج هذا العام داخل المملكة مختلف عن كل الأعوام الماضية، فقد نجحت السعودية نجاحًا باهرًا من خلال خطة محكمة فى تنظيم أداء الحجاج للمشاعر بسهولة ويسر، ولم تشهد المشاعر المقدسة رغم الأعداد المتزايدة مشاكل كما كان يحدث فى الماضى، فقد وفرت السعودية كل الاحتياطات الواجبة لمواجهة هذا الزحام الشديد، وقد علمت أن المملكة تعمل حسابات لتزايد الحجاج بخلاف الخطط المدروسة للأعداد الطبيعية، مما كان له أكبر الأثر فى عملية التنظيم وسهولة أداء الحجاج المناسك بدون وقوع مشاكل.

التنظيم يبدأ من بدء قدوم الحاج إلى السعودية وحتى انتهاء أداء المناسك والعودة إلى أوطان الحجاج، وقد استقبلت السعودية هذا العام أعدادًا غفيرة من حوالى مائتى دولة، اجتمعوا كلهم فى مكان واحد سواء على جبل عرفات أو منى، بالإضافة إلى باقى المشاعر المقدسة، لأداء الفريضة «الركن الخامس»، لمن استطاع إليه سبيلًا. والحقيقة تقال بأن هذه الأعداد الغفيرة تحتاج إلى خطط مدروسة لا تأتى من فراغ أو عشوائية. وهو ما مكن المملكة من اجتيازها بنجاح يحسب لها. فكل الوزارات والهيئات المختلفة بالسعودية أعلنت خلال موسم الحج حالة الاستنفار القصوى لخدمة حجاج بيت الله.

السياسة السعودية الجديدة فى تنظيم موسم الحج هذا العام تستوجب الإشادة والتقدير، ولا ينكر ذلك إلا كل جاحد، لأن عملية التنظيم تحفظ الأرواح والممتلكات وتجعل الحاج يؤدى الفريضة بمشاعر روحانية مهمة، مما يحقق العلة من تنفيذها كما أمر الله سبحانه وتعالى بشأنها. كما أن المشاكل والأزمات تخرج الحاج من الهدف الرئيسى من أداء الفريضة. ولذلك جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن صريحة وواضحة جدًا عندما أعرب عن ثنائه وإشادته البالغين من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة فى أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفى طمانينة ويسر..

هذا التنظيم الرائع من السلطات السعودية لموسم حج هذا العام يستوجب الشكر، خاصة أن المملكة لا تبخل أبدًا عن تقديم كل عون لخدمة الحجاج والمعتمرين وتطور من الخطط والخدمات التى تجعل ضيوف الرحمن يؤدون المناسك فى سهولة ويسر.