سبب وفاة الطيار المصري حسن عدس في الجو فجأة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة

كشف د. جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عن السبب الرئيسي وراء وفاة الطيار المصري حسن يوسف عدس، بشكل مفاجيء أثناء قيادته للطائرة، بينما كان متجهًا من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة الطيار المصري في الجو فجأة

أكد د. جمال شعبان، أن قائد الطائرة تعرض للسكتة القلبية المفاجئة، على الرغم من كونه رياضيًا، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الكابتن طيار المصري الخلوق، المحترم الطيب، اللائق بدنيا وصحيا، مات فجأة بالسكتة القلبية داخل طائرته في مطار جدة بعد أن عمل هبوطا اضطراريا عندما شعر بالتعب، في رحلة داخلية في المملكة".

الطيار المصري حسن يوسف عدس

وأَضاف: "الكابتن المرحوم كان معه شهادة لياقة طبية بالطيران حديثة منذ 3 أشهر، العمر لحظة والموت المفاجئ ما زال يغتال زهرة شباب الوطن، رحمة الله على الفقيد، يا رب تقبله شهيدًا".

د. جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

جمال شعبان عبر فيسبوك

وفاة الطيار المصري حسن يوسف عدس أثناء توجهه بالطائرة إلى السعودية

ولفظ قائد طائرة مصرية يدعى حسن يوسف عدس، أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجيء أثناء قيادته للطائرة، بينما كان متجهًا من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية.

أعلن مساعد الطيار وفاة قائد الطائرة أثناء تشغيله لرحلة رقم NE130، ما أثار حالة من الذعر والصدمة بين الركاب، وجاء ذلك إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وعلى الفور تم تحويل مسار الرحلة إلى مطار جدة.

وحسبما صرح أحد الأصدقاء المقربين للطيار المتوفي، كان يقود يوسف عدس رحلة تابعة لشركة خاصة أخرى غير التي يعمل بها، موضحاً أن مساعد الطيار ربما أعلن وفاته حتى يعلم الركاب سبب هبوط الطائرة اضطراريًا في جدة ولم يهدف لإخافتهم، وفقًا لما زعمه البعض.

وقال مساعد قائد الطائرة عبر مكبرات الصوت: "نعتذر لتغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة؛ وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن"، مختتمًا حديثه بالآية القرآنية: قال تعالى: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا" صدق الله العظيم.

هل السمنة سبب وفاة قائد الطائرة المصري حسن يوسف عدس أثناء رحلته الجوية الأخيرة؟

كما أشار صديق الطيار الراحل عدس، إلى إنه من القاهرة، ولم يتزوج بعد، في حين كان قد توفى شقيقه منذ فترة قريبة، كما كان يعاني أيضًا من السمنة ومضاعفاتها.

وبدورها، نعت الشركة الخاصة التابعة لها الطائرة، وهي شركة سكاي فيجن، ‏الطيار الراحل، فيما شيعت جنازة الطيار في جنازة مهيبة من منطقة شيراتون بالقاهرة.

في الوقت نفسه، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعًا مصورًا من داخل الطائرة، وثق لحظة إعلان مساعد قائد الطائرة، خبر وفاة قائد الطائرة يوسف عدس خلال الرحلة، لافتًا إنه سيتم تغيير مسار الرحلة.

سرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد منصتي "تيك توك" و"إكس"، معبرين عن حزنهم الشديد، بينما انتقد البعض إعلان مساعد القائد عن خبر وفاته للركاب، مؤكدين إن هذا الأمر قد يتسبب في ذعرهم وإخافتهم، حيث كان من الأفضل التكتم على الخبر حتى هبوط الطائرة والإطمئنان على سلامة الجميع.

في حين تساءل البعض الآخر عن سبب تغيير مسار الطائرة رغم وجود مساعد للقائد يجيد الطيران وقادرًا على إكمال الرحلة وتوصيل الركاب؟!