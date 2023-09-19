يسرا: سعيدة بعودة مهرجان الجونة 2023

أبدت الفنانة يسرا سعادتها بعود مهرجان الجونة السينائي حيث كتبت في منشورها "سعيدة بعودة مهرجان كبير زي مهرجان الجونة اللي بفتخر بوجودي فيه كل سنة، الدورة السادسة السنة دي مميزة عشان بتقدم أفلام رائعة من أنحاء العالم.. متحمسة للدورة دي وأتمنى النجاح والتوفيق لكل القائمين على المهرجان العظيم ده”.

قالت الفنانة يسرا: "سنقدم فيلما قصيرا فى مهرجان الجونة السينمائي لمخرج كبير هو عمرو سلامة، والسينما ليست ريد كاربت، وكما يهتم الإعلام بالفساتين، نتمنى أن نهتم بالأفلام والورش والصناعة".

وأضافت يسرا: نسلط الضوء عليهم، وسميح ونجيب العمود الفقري للمهرجان وبدون دعمهم أعتقد أننا لم نكن لننجح بهذا المهرجان.

وعلقت يسرا على تكريم مروان حامد قائلة: “حينما قلنا عن تكريم مروان حامد لم يختلف أحد عليه، وأتمنى أن ننجح نجاحا ساحقا مثل كل عام”.

يذكر ان مهرجان الجونة السينمائي أعلن عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور الشغوف بالأفلام للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر.

وكانت تعاقدت الفنانتان يسرا وإيمي سمير غانم على المشاركة فى فيلم “بلومندو” بطولة النجم حسن الرداد، كضيفتي شرف، خاصة أن الفيلم يضم عددًا من الفنانين كضيوف شرف، ومن المقرر تصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخري، تواصل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم "بلومندو" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي من المقرر عرضه في موسم رأس السنة المقبل.

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تقدم رحاب الجمل شخصية فتاة مهبوشة تدعى "شهيرة" تقع وتتعرض للعديد من من المواقف الكومي