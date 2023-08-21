اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 92.4%

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث.

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152)، ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) ونسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

كما بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) ونسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%.



وذكرت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%، ونسبة النجاح في الدورين 92.90% .



نتيجة الدبلومات الفنية 2023 التدريب المزدوج

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن : عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%، ونسبة النجاح في الدورين 98.77%

أما بالنسبة للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت: عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%، ونسبة النجاح في الدورين 98.88%



وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت ما يلى : عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%، ونسبة النجاح في الدورين 99.16%





أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) بنسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%

وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.80% ، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%

وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) بنسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%



وبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%، ونسبة النجاح في الدورين 98.28%

