طلاب الصناعة والطاقة بجامعة طيبة يواصلون التدريب الصيفي داخل المنشآت

واصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، للأسبوع الخامس على التوالي، فعاليات التدريب الصيفي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، تحت رعاية أ.د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وإشراف د. حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأوضح د. حموده دردير، عميد الكلية، أن فعاليات التدريب الصيفي أوشكت على الانتهاء، إذ تدرب طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية خلال الأسبوع الماضي على التصنيع الرقمي للأخشاب، باستخدام ماكينات التشغيل الرقمية، وامتد إلى ورش الدهانات، التي تشتمل على معدات وأدوات مختلفة تستخدم لعملية الدهان والتشطيب وكيفية استخدام أدوات الحماية؛ مثل الأقنعة والملابس الواقية وكيفية قياس سمك الدهانات.

وأضاف: على الجانب الآخر، واصل طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، التدريب العملي بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأسوان، والتدريب على معامل الهيئة، كما زاروا معمل الألبان بالمدرسة الزراعية، وتدربوا خلالها على خطوات تصنيع بعض المنتجات والتعرف على الأجهزة الحديثة في التصنيع، كما زار عدد من الطلاب، شركة مطاحن مصر العليا وتعرفوا على خط الإنتاج بالكامل؛ من التنظيف والغسيل والترطيب والطحن والغربلة والتعبئة، وكذلك التعرف على أنواع الصوامع.



وتابع: واصل الطلاب المتدربون في الفنادق والوحدات الصحية، تدريباتهم حول معرفة مدى صلاحية الأغذية وكيفية فحصها، إذ زار عدد منهم المطار للتعرف على الوجبات المقدمة على متن الطائرة على حسب المسافرين ووقت السفر والمعلبات المستخدمة ومتى يتم إعادة استخدام المعلبات، والتي تتغير جودتها نتيجة لتغير الضغط كما استكمل الطلاب تدريباتهم فى محطة المياه، إذ تعرفوا على التحاليل الكيميائية والبيولوجية لفحص صلاحية المياه.

وأشار عميد الكلية، إلى أن التدريب الصيفي سينتهي آخر شهر أغسطس الجاري، تزامنا مع بدء امتحانات الدور الثاني، مؤكدا أنه جرى إرسال تقرير لرئيس الجامعة، عن مدى التقدم في التدريب الصيفي، إذ أشاد الدكتور عادل زين الدين، بالمستوى العلمي والعملي الرائع الذي وصل إلى الطلاب، موجها الشكر لعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وجميع الهيئة المعاونة، على الالتزام في المتابعة الدورية.