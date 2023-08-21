وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ

يترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة سير اعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة.

وفق الجدول المعتمد، يؤدى طلاب المجموعة العلمية (رياضيات) الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية لمدة ساعتين.

وأشار وكيل التعليم إلى التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية. وفي حال وجود أي عقبات أو مشكلات، يتم تذليلها بشكل فوري.

وقد أشاد وكيل التعليم بالتعاون المشترك والمثمر بين المديرية التعليمية والجهات المعنية لتوفير الجو الآمن لطلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات

وكيل التعليم بالوادي الجديد: يترأس غرفة عمليات إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

وكيل التعليم بالوادي الجديد: يترأس غرفة عمليات إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة