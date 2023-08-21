ارتياح بين طلاب الدور الثاني بثانوية الشرقية حول امتحان الرياضيات البحتة

أدى طلاب الثانوية العامة بالشرقية، اليوم الإثنين، ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 م، في مادة الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة الفراغية"، في 16 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية، حفاظا على سلامة الطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات.

حالة من الارتياح بين الطلاب عقب أداء امتحان الرياضيات البحتة

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب، عقب أداء امتحان الرياضيات البحتة، مؤكدين أن الامتحان كان في مجمله سهلاً باستثناء بعض الفقرات التي كانت تحتاج إلي تركيز للإجابة عليها، ولفتوا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم تمكنوا من الإجابة على معظم أسئلته.

وقال المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن جميع اللجان جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

توفير مصدر بديل للكهرباء تفاديا لانقطاعها

وأشار إلى أنه تم توفير مصدر بديل للكهرباء تفاديا لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية داخل اللجان، وذلك خلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة، وربطها بغرفة عمليات المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.