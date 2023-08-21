تفاصيل الالتحاق بمدارس ابدأ للتكنولوجيا التطبيقية (شاهد)

أكدت بسنت حسين، مسئول قطاع التدريب بالمبادرة الرئاسية ابدأ، أن مبادرة ابدأ تركز على القوى العاملة في قطاع الصناعة، ومن ثم عقدوا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

وتابعت "حسين" خلال تصريحاتها عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الهدف هو تأهيل طالب التعليم الفني، ومساعدته في الحصول على فرصة عمل فور تخرجه، لافتة إلى أن المناهج الدراسية بالمدارس تم وضعها مع شركاء الصناعة لمواكبة احتياجات السوق، بالإضافة إلى أن كل مدرسة سيكون بها مركز تسويق للطلاب بعد انتهاء الدراسة.

وأشارت إلى أنه يشترط في المتقدم للدراسة في مدارس ابدأ للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون خريج إعدادية حديثة ولا يقل الحد الأدنى له عن 210 درجات، ويقدم الطالب عبر الموقع الرسمي للمبادرة.

"ابدأ" تطلق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS بنظام التكنولوجيا التطبيقية

يشار إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة، أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة “ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

وتُوفر المدارس الوطنية للعلوم التقنية (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) بيئة تعليمية منضبطة، وتطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتـواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للتدريب العملي والمـيـداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة، ومنح شهادات دولية معتمدة للطلاب المميزين، كما ستتولى المدارس تنظيم عدة ملـتـقـيـات تـوظـيـف بـشـكـل دوري لـجـمـيـع الـخـريـجـيـن لمساعدتهم على إيجـاد فـرص عمل مناسبة داخـل مصر وخارجها.

وفيما يخص شروط التقديم للالتحاق بالمدارس فهي كالتالي:

أولًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس).

ثانيًا: مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجات.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.

- يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس).

لتسجيل الرغبة في الالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ " أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.