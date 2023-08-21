رئيس أزهر الأزهرية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي2022-2023م، حيث أدى طلاب القسمين الأدبي والعلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم فترة أولى، والحديث فترة ثانية.

انتظام الامتحانات وسيرها بصورة طيبة في اللجان

وخلال تفقده اليوم الاثنين اللجان الامتحانية، حث رئيس أزهر الشرقية طلاب الشهادة الثانوية بالدور الثاني على ضرورة الاجتهاد والمذاكرة وعدم الإهمال أو التفريط، منوهًا إلى أهمية أن يقوم كل طالب بمراجعة كل ما يكتب في ورقته للتأكد من الإجابة على الأسئلة وعدم نسيان نقاط في الورقة الامتحانية، سائلًا الله -عز وجل- أن يكتب لهم جميعًا التوفيق والنجاح.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية؛ بانتظام الامتحانات وسيرها بصورة طيبة في اللجان التي زارها والتزامها بالتعليمات المقررة، وذلك في ضوء تعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.