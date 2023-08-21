موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق وذلك عقب الانتهاء من غلق باب تسجيل الرغبات أمس الأحد بكافة مكاتب التنسيق على مستوى الجمهورية.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية



ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن من المنتظر أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق خلال الـ72 ساعة المقبلة على مواقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى

www.tansik.digital.gov.eg

انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق

وقد انطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء الماضي بإجمالى 350 ألفًا و133 طالبًا وطالبة، منهم 259 ألفًا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفًا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

خطوات الحصول على نتيجة التنسيق

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

كتابة رقم الجلوس.

كتابة الرقم السري.

تظهر بطاقة الترشيح للكلية.

طباعة بطاقة الترشيح.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

الحد الأدنى للشعبة الهندسية

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى للشعبة الادبية

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.