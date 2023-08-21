رئيس الإدارية المركزية الازهرية: لا شكاوى من امتحانات القرآن والحديث الدور الثاني

أكد الشيخ خميس محمد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، أنه لا شكاوى من امتحانات طلاب الثانوية العامة لمادة القران الكريم والحديث ،كان قد انتظم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، في أداء امتحانات الدور الثانى للعام 2022/2023، اليوم الاثنين وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

وأجرى الشيخ خميس ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، رافقه احمد فؤاد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، بجولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان، بدأ الجولة بالاطمئنان على خروج الأسئلة بخطوط السير وسط إجراءات أمنية مشددة، ثم انطلقا لمتابعة الامتحانات من داخل اللجان الامتحانية وبالتحديد لجنة معهد بنين وفتيات القويرى التي تضم كل منهما العديد من اللجان الامتحانية.

وأكد ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، حيث يمتحن الطلاب والطالبات مادتى القرآن الكريم والحديث لجنة اولى وثانية ادبى وعلمى، كما تابع باقى اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة والتى أفادت بعدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج.

وشدد على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية وعدم وجود التليفون المحمول داخل وخارج اللجان الامتحانية بداية من البوابة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان الامتحانات.