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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز أمام المعلمين والإداريين. 

خريطة توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023

مزايا الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023

ويفتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز خلال الفترة من 17 أغسطس 2023 حتى 3 سبتمبر 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بــ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية. 

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي تخضع لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تستهدف الحفاظ على جودة  العملية التعليمية بها. 

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم. 

مزايا العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك مميزات للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، من بينها: العمـل في بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والإدارية. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بالعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز. 

وللتسجيل للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز (اضغط هنا). 

 

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