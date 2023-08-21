كشفت قبل قليل، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الإنترنت.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023 نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

تستعرض الوفد في السطور التالية نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 ونسبة النجاح لهذا العام:

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس:

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، و على بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس:

ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح

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وكانت قد انتهت رسميًا عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2023، وتمت مراعاة كافة ضوابط الدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا من دون أي ظلم أو مجاملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث يتضمن ما يلي:

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

نسبة النجاح في الدورين 92.90%

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن:

• عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668) إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56% نسبة النجاح في الدورين 98.77%.

أما بالنسبة للطلاب الحاضرين ونسب النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية تضمنت:

عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%

نسبة النجاح في الدورين 98.88%

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت ما يلي:

• عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%

نسبة النجاح في الدورين 99.16%

أما بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس إعداد مهني:

عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721)

إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%

نسبة النجاح في الدورين 77.09%

وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: