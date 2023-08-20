خريطة صرف أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

أعلن مكتب التنسيق خريطة صرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023، اليوم الأحد، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه في الإسكندرية وأسيوط.

ويفتح مكتب التنسيق باب صرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023، حتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023.

وتقرر أن يكون بدء إدخال البيانات في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة.

ضوابط تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

ويتم التقديم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

ويمكن للطالب التقدم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

وعلى الطالب عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق ان يرفق معه المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة و جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

خريطة صرف أوراق تنسيق الشهادات المعادلة

ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل ما يلي:

· فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات، في عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

· فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

· بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

· الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.







