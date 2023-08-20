مصرع مواطن تحت عجلات سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي

لقي مواطن مصرعه بعدما صدمته سيارة بطريق القاهرة.. أسيوط الغربي وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بمصرع مواطن صدمته سيارة بطريق القاهرة أسيوط.الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود جثة لمواطن وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

يقتل طليقته

على جانب آخر قام شاب بالفيوم بقتل طليقته في وسط الشارع بمدينة طامية اليوم بعدما سدد لها طعنات نافذة بالبطن وقام الأهالي بالإمساك به وتسلميه الشرطة وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا من الأهالي، بمقتل سيدة تعمل بمحل كوافير أثناء خروجها من مكان عملها، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة الشابة غارقة في دمائها وملقاة في الشارع أمام الكوافير الذي تعمل به، والأهالي يمسكون بالمتهم الذي تبين أنه طليقها وتم ضبط المتهم ونقل جثة المجني عليها الي مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

من جهة أخرى تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق هائل شب ببرج سكني مكون من 12 طابق بمدينة الفيوم ولم يسفر عن وقوع إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني مكون من 12 طابق بمنشأة لطف الله بمدينة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق وتبين أنه نشب بالطابق الأخير وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.