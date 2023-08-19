جامعة أسيوط تطلق حملة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري لمنتسبيها

تنظم جامعة أسيوط بقسم الرمد بمستشفياتها الجامعية، حملة الكشف المبكر؛ لاعتلال الشبكية السكري، لمنتسبيها، وذلك في إطار مبادرة الاكتشاف المُبكر؛ للارتشاح السـُّكري بشبكية العين لمرضىٰ السُّكر بجهاز الأشعة المقطعية للعين، ورفع المعاناة عن المرضى غير القادرين، وتوفير خدمات صحية لمنتسبي الجامعة، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين21 من أغسطس حتى الخميس 24 من أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على تقديم الخدمات الصحية، وتحسينها بشكل مستمر لجميع منسوبيها، والمشاركة في المبادرات الرئاسية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها، باستمرار ، وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة بهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة، وتكثيف جهودها ؛ لتوفير وسائل الكشف المبكر عن الأمراض، وتحث على إجراء الفحوصات اللازمة، والعلاج بشكل مبكر؛ لأنه يسهم في ارتفاع نسبة الشفاء.

وتستهدف الحملة؛ الكشف المبكر لاعتلال الشبكية السكري، في إطار مبادرة الاكتشاف المُبكر للارتشاح السـُّكري بشبكية العين لمرضىٰ السُّكر بجهاز الأشعة المقطعية، وذلك بالتعاون مع شركة نوفارتس، وبالتنسيق مع الدكتور طارق أحمد علي رئيس قسم الرمد.

الجدير بالذكر ، أن المستهدف من الحملة هم مرضى السُّكري من قسم الباطنة، وجميع العاملين المصابين بمرض السُّكر لأكثر من ٥ سنوات