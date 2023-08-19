نائب محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من حقوق إنجليزي أسيوط

شهد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، نائباً عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حفل تخرج الدفعة الرابعة من برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، والذى نظمته كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة.

ونقل المهندس عمرو عبد العال تحية وتهنئة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، للخريجين، وأسرهم، مؤكداً اعتزاز الدولة المصرية بخريجي كلية الحقوق الذين سيحملون على كاهلهم أمانةً حمَّلها لهم المولى عز وجل، من فوق سبع سماوات، وهي العدل، الذي يؤدي قيامه بالدولة إلى تقوية العلاقة بين الشعب والسلطة، كما يُضاعف شعور الإنسان بالانتماء لوطنه؛ مما يجعل الدولة أكثر تماسكًا، وأمنًا، واستقراراً.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تفخر بما يحققه خريجوها من تفوق وتميز؛ يثبت قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيرا إلى حرص الجامعة على تزويد سوق العمل القانوني، والمهني، والأكاديمي؛ بكفاءات مُؤهلة مهارياً، وعلمياً على حل المُشكلات القانونية، وقادرة على المنافسة عالمياً في مجال التعامل مع القضايا القانونية المعاصرة، وتقديم الخبرة الاستشارية للأفراد، والمؤسسات، والتعاون مع الجامعات، والمؤسسات العلمية؛ داخل مصر، وخارجها، مشيرا إلى الدور المهم، والحيوي؛ لدراسة الحقوق باللغة الإنجليزية؛ بما يسهم في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية، وتنوع التخصصات، والذي يسهم في بناء مصر، وتحقيق رؤيتها 2030، مضيفا أن كلية الحقوق بجامعة أسيوط قادرة على إعداد أمهر المحامين، والمحققين، والقضاة، ومسئولي الشؤون القانونية؛ القادرين على العمل في جميع دول العالم.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ إلى حرص إدارة الجامعة على تطوير مجموعة من البرامج المتميزة، ومن أهمها؛ برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، الذي يؤهل خريجيه لمتطلبات سوق العمل دائمة التطور، داخل وخارج مصر، مشيداً بعلماء الكلية الأجلاء الذين يصنعون صانعي القرارات، والقوانين في المستقبل، ومؤكداً أن الإقبال الكبير على البرامج الخاصة بالجامعة، بل وعلى جامعة أسيوط الأهلية، من المصريين، والوافدين، إنما يرجع إلى السمعة الأكاديمية الممتازة لجامعة أسيوط؛ محلياً، ودولياً.

وأكد الدكتور دويب حسين صابر، على عراقة كلية الحقوق التي بدأت الدراسة بها عام 1975م، وتخرج منها- منذ ذلك الحين- كوكبة من كبار مسئولي الدولة المصرية، ورؤساء محاكم النقض، والاستئناف، ونخبة من أبرز المحامين، مشيراً إلى حرص الكلية على التطوير المستمر، وهو ما يظهره استحداث برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية عام 2015م، والذي يمنح خريجيه فرصاً ذهبية؛ للعمل في الشركات، والبنوك الدولية التي تشترط إجادة تامة للغة الإنجليزية لدى المتقدمين للعمل بها، معلناً اعتزام الكلية عقد دورة تدريبية في الصياغة القانونية باللغة الإنجليزية منتصف شهر سبتمبر القادم؛ تشجيعاً للخريجين على الالتحاق بها؛ بهدف التأهيل لسوق العمل.

ومن جانبه، هنأ الدكتور رجب الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ الطلاب، وأسرهم، الذين يحصدون اليوم ثمار 18 عاماً من الكفاح في مراحل التعليم المختلفة، متقدماً بالشكر لكل من أسهم في نجاح الخريجين، وعلى رأسهم إدارة الجامعة، وإدارات الكلية، والبرنامج؛ الحالية والسابقة، ومسئولو برنامج اللغة الإنجليزية، وأساتذته، ومسئولو الأنشطة الطلابية بالكلية، والجامعة، واتحاد طلاب الجامعة، ولجميع ضيوف الكلية، مطالباً الخريجين بالاستمرار في التعلم، وتهيئة الذات لسوق العمل الدولي.

وأشاد الدكتور محمد عبد العليم مدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية؛ بما يتمتع به خريجو البرنامج، إلى جانب المهارات القانونية، واللغوية، من مهارات شخصية، تتضمن؛ التواصل اللفظي والكتابي، وكذلك مهارات جمع المعلومات، والاستنباط والاستنتاج، والاستخراج والتنظيم، والقدرة على الخطابة والإلقاء والإقناع، كنتيجةٍ للمقررات الدراسية، والدورات التدريية، والأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها؛ بهدف تخريج رجل قانون متقن، ومتمرس؛ أياً كان موقعه.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد الغفار أبو العيون نائب مدير البرنامج، أن الوطن يحتاج بشكل متزايد إلى خبراء متمكنين من علمهم في هذا المجال، ومقدرين لحجم الأمانة الملقاة على عاتقهم؛ ليكونوا قادرين على فرض العدالة في المجتمع، ولضمان الأمن والاستقرار، وكذلك لمنع أي شخص، أو مؤسسة من تجاوز المبادئ القانونية، داعياً الخريجين إلى تغليب نصرة الحق، والمصلحة العامة على أي مصلحة شخصية، ولكي يحافظ كل فرد في المجتمع على المسافة نفسها من النظام القانوني.

جدير بالذكر، أن الحفل شهد تقديم دروع التكريم؛ لكل من المحافظ، ونائبه، ورئيس الجامعة، ونائبيه، وعميد الكلية، ووكيلها لشئون التعليم والطلاب، ومدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، ونائبه، كما تلا الخريجون قسم كليتهم، وتسلموا شهادات التقدير.

نائب محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من حقوق انجليزي بأسيوط

نائب محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من حقوق انجليزي بأسيوط

نائب محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من حقوق انجليزي بأسيوط

نائب محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من حقوق انجليزي بأسيوط

نائب محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من حقوق انجليزي بأسيوط