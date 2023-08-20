معلمين بنى سويف تصرف 280 ألف جنيه قرض حسن ل 43 معلما

أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، انه تم صرف خلال شهرين مبلغ وقدره 280 الف جنيه،قرض حسن للمعلمين .

حيث تم صرف 30 قرض ،ل 30 معلم قيمة القرض 5 آلاف جنيها، وتم صرف 13 قرض ل 10 معلمين، قيمة القرض عشرة آلاف جنيها .

ويذكر أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقرض تعليمي للمعلم الذي لدية أولاد في المرحلة الجامعية والصف الثالث الثانوي، وبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للمعلمين .

وأضاف نقيب المعلمين أنه تم صرف أيضآ إعانة وفاة خلال تلك الفترة ل 37 معلم متوفى .

مؤكدا على أن دائما نقابة المعلمين تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم ،ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم .