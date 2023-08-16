مدينة الفتح: سرعة تحصيل تكاليف الإزلة للأعوام الماضية والحالية ومتابعة منظومة التقنين

عقد اجتماع برئاسة رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر، بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز (بني زيد الأكراد وبني مر وعرب مطير وبصرة والوسطى والفيما)، بالإضافة إلى مسئولي الأزلات والإعلانات والمتغيرات المكانية في المركز.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، أهمها ضرورة تحصيل تكاليف الأزلة خلال العام الحالي والأعوام السابقة، وتوريد الحصيلة إلى صندوق النظافة في المركز. كما تم التأكيد على أهمية متابعة منظومة تقنيين الأراضي، وتنبيه المواطنين المتقاعسين على ضرورة استكمال إجراءات التقنين.

وتم أيضًا التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لفصل التيار الكهربائي عن الإعلانات وواجهات المحال التجارية والصناعية، بهدف تخفيف الحمولة على الشبكة الكهربائية. كما تم تسليط الضوء على أهمية متابعة تجهيز المجمعات الخدمية في القرى، وتوفير وسائل الاتصال والإنترنت والهاتف لها.

وتم أيضًا التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات التنظيم. كما شدد على ضرورة إزالة هذه التعديات فورًا. وتم التأكيد على أهمية متابعة تحصيل إيرادات الدولة والمتأخرات المترتبة عليها.

وفي نطاق النظافة العامة، تم التأكيد على أهمية متابعة منظومة النظافة اليومية والاشغالات. يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين البيئة المحيطة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في مركز ومدينة الفتح.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس المركز، عبدالرؤوف النمر، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تلك المباشرات وتنفيذ القرارات المتخذة بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة في المركز والقرى التابعة له.

اجتماع برئاسة رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر

اجتماع برئاسة رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر

اجتماع برئاسة رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر

اجتماع برئاسة رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر

اجتماع برئاسة رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر