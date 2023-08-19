نظمت الوحدة المحلية في مدينة دشلوط بمحافظة أسيوط، حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية. جاءت هذه الحملة، بناءً على توجيهات رئيس المركز والمدينة ديروط، محمود نجار عطا، ورئيس الوحدة المحلية بدشلوط، حسين نمر حسين.

وكانت الحملة تحت إشراف ومتابعة هلال عبد الحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط، وبحضور مدير المتابعة في الوحدة، حمدي محمد محفوظ.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر العام للمدينة وتعزيز روح الانتماء لدى سكانها. وقد تم تخصيص فرق عمل لعدة مناطق في قرية دشلوط والمدينة الصناعية لجمع النفايات وتنظيف الشوارع والممرات العامة.

وشارك العديد من المواطنين والشباب المتطوعين في الحملة، حيث قاموا بتنظيف الأشغال المؤقتة وإزالة الأتربة والقمامة من الشوارع.

ولاقت هذه الحملة استحساناً وإشادة واسعة من سكان المدينة، حيث أبدوا امتنانهم للجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في تحسين بيئتهم ورفع مستوى النظافة.

وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين والمحافظة على نظافة البيئة. وتعكس أيضًا التزام السلطات المحلية بتعزيز الوعي بأهمية النظافة والتعاون المجتمعي لتحقيقها.

من المتوقع أن يستمر تنظيم مثل هذه الحملات في المستقبل، حيث تشجع السلطات المحلية المزيد من المشاركة المجتمعية في جهود تنظيف المدينة والحفاظ على بيئتها. ومن المهم أن يكون لدينا الوعي اللازم بأهمية الحفاظ على نظافة محيطنا والعمل معًا لتحقيق ذلك.

وتعكس حملة نظافة قرية دشلوط والمدينة الصناعية في دشلوط التزام السلطات المحلية بتحسين بيئتها وتعزيز جودة حياة سكانها. وتشجع هذه الحملة المشاركة المجتمعية وتوعية الناس بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة. نأمل أن تستمر هذه الجهود في المستقبل وأن تحقق نتائج ملموسة في بناء مجتمع أكثر نظافة وجمالًا لجميع سكان المدينة.

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية

حملة نظافة شاملة في قرية دشلوط والمدينة الصناعية التابعة للقرية