استمرار الحملات اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

وتطبيق القانون على المتعديين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوحماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة تعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية، حيث تم إزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 متر بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالناصرية، بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 متر بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة ( 5 ) مقابر على مساحة ٣٠ متر خارج الحيز العمرانى بعزبة الياس التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة، وتمت الإزالة كليًا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.