حالة الطقس في أسيوط .. يوم مشمس صافي والعظمي 39 درجة

تظهر التوقعات الجوية أن حالة الطقس في محافظة أسيوط ستكون صافية في الغالب اليوم، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية. تتراوح نسبة الرطوبة بين 39٪ و 48٪. تهب الرياح من اتجاه شمال شمال غرب بسرعة تتراوح بين 15 و 30 كيلومترًا في الساعة.

وفيما يتعلق بجودة الهواء، تشير التقارير إلى أنها غير صحية تمامًا. مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى متدني ويساوي 0. قد تشهد الطقس هبات رياح تصل سرعتها إلى 33 كيلومترًا في الساعة.

درجة التكثف حوالي 18 درجة مئوية. لا يتواجد غطاء سحابي كبير والرؤية جيدة حيث تصل إلى 15 كيلومتر. أما أقصى ارتفاع للسحب فيبلغ 9100 متر.

على الرغم من أن حالة الطقس اليوم في محافظة أسيوط ستكون صافية في الغالب، إلا أننا ننصح الأشخاص باتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من الحرارة الشديدة وضرورة شرب الماء بكثافة للحفاظ على الترطيب. كما يجب على المصابين بأمراض التنفس أو الحساسية تجنب التعرض للهواء الغير صحي.

هذه هي معلومات حول حالة الطقس في محافظة أسيوط لهذا اليوم. قد تختلف هذه المعلومات في أي وقت على الرغم من جهودنا في تقديم أحدث المعلومات المتاحة.