سعر الدواجن صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحال التجارية

سعر الفراخ.. استقرار أسعار الدوجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية والمحال التجارية المصرية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء مابين 63 إلى 65 جنيها في الأسواق الشعبية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد في المحال التجارية، وتحرص الوفد على تقديم أبرز المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما أسعار الدواجن، إذ تهتم ربات البيوت يوميًا بمعرفة أسعار الدواجن، حيث أنه البروتين الارخص بعد اللحوم والاسماك في الاسواق المصرية، وجاءت أسعاره على النحوالاتي:

أسعار الدواجن اليومالأحد في الاسواق المصرية

الدواجن

كيلو الفراخ البيضاء ب63 جنيها

استقر سعر الفراخ اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية بالقاهرة والجيزة.

سعر الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء مابين 63 و65 جنيها في الأسواق الشعبية، وسجل سعر كيلو الأوراك 73 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكبد والقوانص عند 80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الدبابيس عند 95 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم الأحد في الأسواق

وصل سعر كيلو الفراخ البانيه ل 155 جنيها، وسجل كيلو الشيش طاووق سجل 150 جنيها، وتراوح سعر جوز الحمام مابين 110 ل115 جنيها .

سعر الفراخ البلدى اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 في الأسواق

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي110 جنيها للكيلو الواحد، ووصل سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيه، وسجل سعر كيلو الأرانب 100 جنيه، كما سجل سعر البط البلدي 120 جنيها، وسعر كيلو الأجنحة وصل ل45 جنيها.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد في المحال التجارية

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المحال التجارية 67 جنيها، كما سجل سعر الأوراك 77 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدبابيس 95 جنيه، أما الفراخ البلدي فسجل سعر الكيلو 115 جنيها.

سعر الفراخ البانية اليوم الأحد في المحال التجارية

وصل سعر كيلو الفراخ البانيه في المحال التجارية 160 جنيها، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق 158 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البط البلدي عن 120 جنيها، كما استقر سعر جوز الحمام الجامبو عند 120 جنيها.