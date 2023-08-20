زحام وتكدس على منافذ بيع السجائر بقنا

حالة من الزحام الشديد والتكدس تشهدها منافذ بيع السجائر ووكلاء الشركة فى محافظة قنا، وصلت لحد إيقاف الحركة المرورية امام بعض المنافذ التابعة لشركة إنتاج السجائر بسبب تجمهر المواطنين ووقوفهم فى صفوف أمام منافذ الشركة بمختلف مراكز المحافظة.

وذلك بسبب شح السجائر فى المحال التجارية ووصول سعرها لاضعاف ثمنها الحقيقى عما تباع عليه بمنافذ الشركة

المواطنون فى حديثهم" للوفد" اوضحوا ان قاروصة السجائر تباع بمنافذ الشركة ب ٢٤٠ جنيه اى ما يعادل ٢٤ جنية للعلبة الواحدة، وهو سعرها المعتاد والرسمى، في حين وصل سعرها خارج منافذ بيع الشركة ما بين ٥٠٠ جنية و٦٠٠ جنية لقاروصة السجائر الواحدة التى تحتوى على ١٠ علب سجائر من نوع الكيلوباترا، اى ما يعادل ٥٠ و ٦٠جنيها للعلبة الواحدة.

وأوضح المواطنون ان هناك نقص وازمة كبيرة فى المعروض من السجائر فى الوقت الحالى، جعل الناس تقف فى طوابير طويلة وتنتظر لساعات أمام منافذ بيع السجائر الخاصة بالشركة للحصول على قاروصة سجائر ، مضيفين ان بعض التجار استغل الأزمة وأصبح يحتكر السجائر ويبيعها باضعاف سعرها الاصلى، وهو ما جعل هناك سعر موازى لأسعار السجائر وخلق سوق سودء موازى بيبع سعر السجائر باضعاف سعرها الأساسى.

وطالب الأهالى من الجهات المختصة بأحكام السيطرة على السوق السوداء التى تتلاعب فى اسعار السجائر، فضلاً عن تشديد الرقابة على السلاسل والمحال التجارية ومحال بيع التجزئة ومحال البقالة، والضرب بيدا من حديد فى كل من يحتكر سلعة ويبيعها بأغلى من سعرها الاصلى.