محافظ الإسكندرية يفتتح النسخة الثانية من معرض التعليم العالي

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اولياء الامور وطلاب الثانوية العامة الاطلاع على احدث التخصصات الجديدة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية قبل التنسيق لاختيار افضل هذه التخصصات لابناءهم من طلاب الثانوية العامة وخريجى الدبلومات الفنية .

جاء ذلك خلال افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض التعليم العالي في نسخته الثانية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من قناصل وسفراء الدول ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وممثلي المعاهد العالية والطلاب، وأولياء أمورهم.

وتفقد المحافظ، أجنحة الجامعات المشاركة في المعرض، والتي تضم 20 مشارك من المعاهد والجامعات، موضحاً دور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمُتميزة بكل مؤسسة تعليمية، والتي زاد الإقبال عليها خلال السنوات الماضية.

وتابع: أن المعارض التعليمية؛ تسهم فى مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية والتى تناظر أفضل التخصصات بالجامعات الأجنبية المتقدمة، فضلاً عن المناهج التعليمية الحديثة التى تواكب التطورات التى يشهدها العالم فى كافة المجالات، بما يؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والتأهيل لوظائف المستقبل، بالإضافة إلى الكوادر العلمية المؤهلة والمدربة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى المستويات العلمية والتدريبية.