إزالة تعد على الأراضي بقرى مركز الفتح بأسيوط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، إزالة حالتى تعد على الأراضي الزراعية بالقرى، عبارة عن أعمدة دور ثانٍ علوي خارج الحيز العمراني بعزبة شنودة بقرية بني مر، حيث تم اتخاذ إجراءات حازمة لإعادة تأهيل المنطقة وتجديدها وتهيئتها للاستخدام العام المشروع.

أما في الحالة الثانية، فتم تنفيذ إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية في حوض شعيرة بقرية المعصرة. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات رادعة لضبط الموقف ومحاسبة المسؤولين عن هذا التعدي.

تأتي هذه العمليات في إطار حرص السلطات المحلية على متابعة وتطبيق القانون والتصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين. ويأتي ذلك في إطار سعي السلطات للحفاظ على النظام العام والحفاظ على الملك العام والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ستستمر فرق الرقابة المحلية في متابعة أي تعديات جديدة وإزالتها فوراً، مع توجيه إنذارات قانونية للمخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة بحزم وقوة. ويأمل أهالي الفتح في بقاء المدينة خالية من أي تعديات وتحسين المظهر العام للمنطقة.

عمليتين لإزالة تعديات في قري مركز الفتح

عمليتين لإزالة تعديات في قري مركز الفتح

عمليتين لإزالة تعديات في قري مركز الفتح

عمليتين لإزالة تعديات في قري مركز الفتح

عمليتين لإزالة تعديات في قري مركز الفتح

عمليتين لإزالة تعديات في قري مركز الفتح

عمليتين لإزالة تعديات في قري مركز الفتح