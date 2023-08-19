تنسيق الشهادات المعادلة 2023| تنبيه مهم لطلاب الدبلومة الأمريكية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنبيه مهم لطلاب الدبلومة الأمريكية في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

ونوهت وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت خلال التقديم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان E.S.T أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

ويبدأ مكتب التنسيق فى صرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 حتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

خطوات التسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق لتسجيل بياناته الأساسية في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، إذ يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته، وأيضًا في التعرف على نتيجة الترشيح في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

5- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، إذ يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول مرات عدة لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

ملحوظة مهمة: بعد تسجيل الطالب للرغبات والمواد على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعتها يتوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.