انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023

يبدأ مكتب التنسيق، اليوم الأحد، فى صرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ويستمر فتح باب صرف وقبول أوراق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حتي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023.

خطوات التسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يدخل طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وأيضًا في التعرف على نتيجة الترشيح.

5- يجب على الطالب طباعة رغباته في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

تعليمات تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

بعد تسجيل الطالب للرغبات في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والمواد على موقع التنسيق الإلكتروني وطباعتها يتوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.

ويتم سداد ثمن دليل القبول في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم (9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

ويتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الأوراق والشهادات بذات اليوم.

