جمعية المدارس الخاصة: وزارة التربية التعليم صاحبة الحق في تحديد المصروفات (فيديو)

أكد المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعليم الخاص، موضحا أنه يوجد قانون يتم التعامل به في المدارس الخاصة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المصروفات الدراسية تحددها الوزارة وليست المدرسة، لافتا إلى وجود كتاب دوري تقوم الوزارة بتوزيعه سنويا على المدارس الخاصة يشمل كل ما يخص العام الدراسي.

المدارس الخاصة المنظومة الأنجح في التعليم

وأكد ضرورة أن يحصل كل ولي أمر طالب على إيصال بقيمة المصروفات الدراسية، مناشدا أولياء الأمور بالحفاظ على المدارس الخاصة كونها المنظومة الأنجح في التعليم.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم، أكد أن الفترات المقبلة سيتم العمل على تذليل العقبات التي تواجه التعليم الخاص، مبينا أن الطالب في المدرسة الخاصة يحصل على حقه تعليما في نواتج التعلم ومساعدته في القدرة على التفكير والابتكار.

وعن المدارس الدولية وتحصيل المصروفات بالنقد الأجنبي، أكد أنه ليست كل المدارس الدولية تحصل على المصروفات بالدولار، وهذه المدارس عددها قليل جدا ومحدود وتقدم أيضا تعليما جيدا، مقارنة بالسناتر التي لا تقدم تعليما جيدا.