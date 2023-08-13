بشرى بكاش مايوه لافت أمام البحر

تملك الفنانة بشرى روحه شقيه تجعلها تبدو كالفراشة المستمتعة بالأجواء المحيطة بها؛ لتخطف الأنظار بجمالها وخفة ظلها وذوقها الناعم.

وحرصت بشرى على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها اثناء استجمامها بالعطلة الصيفية على الشاطئ، حيث ارتدت كاش مايوه ملون بالألوان المبهجة.

تنجذب بشرى للأزياء الناعمة التي تتناسب مع شخصيتها المتمردة ومنحنيات قوامها الممشوق وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

واختارت تزين خصلات شعرها بقبعة صممت من الخوص المزينة بنجوم البحر ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بوضع لمسات هادئة مع لون البينك في الشفاه.

بشرى

بشرى من مواليد 5 أكتوبر 1981 ، ممثلة ومغنية مصرية.

عن حياتها

كانت بدايتها كمذيعة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت للتمثيل عام 2002 من خلال سيت كوم شباب أون لاين، وحققت النجاح بكافة الأدوار التي نسبت إليها مع اختلاف تلك الأدوار ما بين الكوميدي والدرامي ومن أولى بطولاتها السينمائية مع المخرج الكبير «يوسف شاهين» وذلك من خلال فيلم «إسكندرية نيويورك» وقد حققت نجاحا كبيرا وأثبتت وجودها خلال وقت قصير حيث برعت في تجسيد مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأدوار السينمائية، كما عملت ايضًا مع شركة «نيو سينشيري برودكشن»، كما قدمت الغناء ومن ألبوماتها «مكانك» «إحكي» وأصدرت مع نهايات العام فيديو كليب «كوبرا» التي انتقدت من خلاله الممثل محمد رمضان.

حياتها الأسرية

هي ابنة الكاتب أحمد عبد الله رزة، متزوجة من «عمرو رسلان» ولهما من الأبناء «إسماعيل» و«ليلى».