جامعة أسيوط تصدر قرارات بتعيين رؤساء لمجالس الأقسام

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات؛ بشأن تكليف وكيل بكلية طب الأسنان، وبتعيين رؤساء لمجالس الأقسام بكليتي الطب، والتربية الرياضية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، القيادات الجامعية الجديدة؛ بضرورة مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير الجامعة؛ بما يحقق خطة الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وفق( رؤية مصر 2030)، مؤكداً على الاهتمام بتطوير مهارات، وقدرات أعضاء هيئة التدريس، والاهتمام بملف الجودة، والعمل على تطوير إستراتيجياتها.

وتضمنت القرارات: تكليف الدكتور محمد بدوي عبدالحميد القائم بعمل رئيس مجلس قسم بيولوجيا الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بالجامعة؛ بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بجانب عمله، وذلك لمدة عام، وتعيين الدكتور علاء كامل عبدالحليم الأستاذ بقسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب رئيساً لمجلس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بالكلية، وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش، وتعيين الدكتور خالد أحمد محمد الأستاذ بقسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب بالجامعة رئيساً لمجلس قسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية.

وذلك لحين بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش. وتعيين الدكتور طارق أحمد محمد الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة رئيساً لمجلس قسم طب وجراحة العيون بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وأيضاً تعيين الدكتور محمود فاروق صبرة الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، رئيساً لمجلس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.