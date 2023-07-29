نتيجة الثانوية العامة.. طبيب ينصح الطلاب بالالتحاق بكلية الطب (رسالة إنسانية)

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وتتصدر "نتيجة الثانوية العامة" محرك البحث واهتمام عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب الإعلان عن الإنتهاء من التصحيح.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ومع إعلان النتيجة يامل كثير من طلاب القسم العلمي علوم في الالتحاق بكليات القمة، وتكون كلية القمة في شعبة العلمي علوم هي كلية طب بتخصصاتها المختلفة، والتي تكون حلم كثير من الطلاب.

الدكتور جمال شعبان

وقدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عدد من النصائح للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الطب عقب الثانوية العامة، موضحًا أنه يقول "أهلا بمن حصلوا على مجاميع عالية في كلية الطب.. كلية الحكمة وفعلا مش هتندموا والله".

ونشر "شعبان"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة، كاتبًا"الطب مش بس مهنة، بل رسالة إنسانية تأتي بعد رسالة الرسل في تخفيف الوجع ومسح دموع المكروبين، والطب بفضل الله يعطي كثيراً لمن يجتهد فيه"، مشددًا على أنه مدين للطب لما حققه في حياته.

وتابع: "اللي عايز يبقي زي السير مجدي هيبقي زيه بس شريطه انه يتفاني ويبذل العرق.. والعبقرية عرق اكثر منها موهبة".