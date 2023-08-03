ختام الملتقى التثقيفى الأول لطلاب وطالبات الجامعات التكنولوجية

اختتم الملتقى التثقيفي الأول لطلاب وطالبات الجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفنى والتكنولوجى.

وحضر ختام الملتقى كل من: الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان والدكتور محمد وطنى مدير مشروع تطوير التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، والدكتور فرج رجب المنسق العام للملتقي من قبل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وتفقد حضور الملتقى التثقيفي الأول المعرض العلمى والتكنولوجى للابتكارات والاختراعات العلمية التى قام بتنفيذها طلاب الجامعات التكنولوجية وتم تبادل حضور المعرض الخبرات والنقاش حول أهداف وطريقة التنفيذ ومكونات المشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع لخدمة المجتمع.

برنامج ختام الملتقى التثقيفي

الملتقى التثقيفي

شمل برنامج ختام الملتقى التثقيفي أيضًا عرض تقديمى عن ما تم تنفيذه وانجازه من ندوات ومحاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى وأنشطة ومسابقات رياضية وترفيهية ومناقشات علمية تكنولوجية تفيد فكرة ربط مكافحة وعلاج الإدمان من خلال منظور علمى وتكنولوجى وتطويع أفكار وابتكارات علماء وتكنولجى المستقبل لخدمة وتطوير اهداف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتدريب سفراء ومتطويع للصندوق بمختلف الجامعات التكنولوجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

الملتقى التثقيفي

واختتم اللقاء بجلسة حوار مفتوحة مع طلاب الجامعات التكنولوجية المشاركين في الملتقى تجاذب معهم الحوار الدكتور احمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى حول مستقبل وآليات تطوير برامج وخدمات الجامعات التكنولوجية والمزيد من المشاركة في كل القضايا التي تهم المجتمع ومساهمة التكنولوجي وتصميم الحلول لها، وكذلك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن حول ما تم إنجازه من استفادة وتغيير للمفاهيم خلال فاعليات الملتقى ومدى تأثيره فى أفكار وشخصية الطلاب المشاركين، وتم توزيع شهادات تقدير ومشاركة لوفود الجامعات.

الملتقى التثقيفى

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى أقيمت بمركز إمبابة لعلاج الإدمان الفترة من 28 إلى 8 أغسطس 2023

بمشاركة 150 طالب وطالبة ومشرف وعضو هيئة تدريس رائد وفد لعدد 11 وفد من 10 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية بالاضافة الى الكلية المصرية الألمانية بأسيوط.