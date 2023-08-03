القابضة للمياه: انطلاق مؤتمر «أكسبوتك الدولى 2023» لتكنولوجيا المياه وتحلية مياه البحر.. أكتوبر المقبل

فى نسخته الثانية وبشراكة ألمانية..

المهندس ممدوح رسلان:

• المؤتمر الدولى يعكس توجيهات ورؤية «الرئيس» لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة منظومة إداره المياه وإعادة تدويرها

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع «شركة اكسبوتك تك العالمية» لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولى (أكسبوتك الدولى 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بمركز مصر الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس، القاهرة.

ويأتى انعقاد هذا المؤتمر والمعرض الدولى (أكسبوتك الدولى 2023) فى إطار توجيهات ورؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة إدارة المياه والمخلفات وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.

• مشاركة 40 شركة ألمانية تابعة للاتحادات الألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد الألمانية مؤشر ثقة للاقتصاد المصرى

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه، أنه من المتوقع أن يشارك فى هذا الحدث العالمى الهام شركات أوروبية ومحلية متخصصة فى قطاعات المياه والصرف الصحى والتحلية والبنية التحتية وتكنولوجيا معالجة المخلفات بأنواعها وإعاده تدويرها حيث سيتم مشاركة 40 شركة ألمانية تابعة للاتحادات الألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد الألمانية وحماية المناخ للشركات الألمانية العاملة فى قطاع المياه والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات مع شركاء مصريين وتحفيزهم على الاستثمار فى مصر وربط الصناعة بالاحتياجات المحلية، الأمر الذى يعكس مدى ثقة ورؤية المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وآفاقه المستقبلية.

وأوضح «المهندس ممدوح رسلان» أن تنظيم هذا المعرض بمشاركة شركة اكسبوتك العالمية بمثابة منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية فى تقنيات معالجة مياه الشرب و الصرف الصحى والصناعى والحمأة والطاقة النظيفة وتحليه المياه وعاملا جذابا لباقى الدول الأوروبية للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى فى مصر من خلال انشاء منصات تتيح للشركات والمصانع الدولية الأوروبية التواصل مع نظرائهم فى السوق المصرية لتوطين ما هو جديد ومبتكر من التكنولوجيات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتدوير المخلفات والطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن أحد أهم ركائز المعرض والمؤتمر والذى يحظى بمشاركة وحضور مكثف دولى ومحلى من الشركات العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عرض التكنولوجيات المبتكرة والحديثة وبحث آليات وسبل التعاون، وسيتم عقد وتنظيم حلقات نقاش متخصصة فى كل المجالات فى جناح المعرض المخصص للشركة القابضة لربط قطاع المياه والصرف الصحى والتحلية بما هو حديث ومبتكر على مستوى العالم فى هذا القطاع الخدمى الهام، وسيناقش المؤتمر والمعرض الدولى على مدار ثلاثة أيام كل ما يتعلق بتكنولوجيات المعالجة والأجهزة والمعدات والتحلية والتقنيات الذكية فى إدارة المياه فى دورته الثانية بأهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والمخلفات الصلبة والتحلية.

• المؤتمر يستعرض التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحى

من جهته أكد مستر اليكسا بلو، ممثل السفارة الألمانية فى مصر، أهمية المؤتمر والمعرض فى آليات روابط التعاون الاقتصادى بين ألمانيا ومصر، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ومن ناحيته قال الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق، أن هناك ثلاثة محاور رئيسية حاليا هامة جدا يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وهى تحلية مياه البحر لتغذية المناطق الساحلية بتكنولوجيات حديثة بتكاليف منخفضة، والمشروع القومى لصرف صحى القرى لخدمة أهالى قرى مصر، وادارة المحطات بأنظمة ذكية.

وعلى ذات الصعيد قال الدكتور رفعت عبدالوهاب، أستاذ إدارة المياه والصرف الصحى، بالمركز القومى للبحوث، واستشارى البحث والتطوير، بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، ورئيس اللجنة المصرية الألمانية المشتركة: «سيناقش المؤتمر والمعرض الدولى على مدار ثلاثة أيام لكل ما يتعلق بتكنولوجيات المعالجة والأجهزة والمعدات والتحلية والتقنيات الذكية فى إدارة المياه فى دورته الثانية بأهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والمخلفات الصلبة ( solid wastes) والبنية التحتية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التقنيات والأنظمة الحديثة المبتكرة فى مجالات تحسين خدمة المياه وجودتها، والطريقة المثلى للحد من المخلفات الصلبة، ومناقشة تقنيات خدمات الصرف الصحى منخفضة التكلفة، صناعة تحلية المياه، استعادة الحمأة والطاقة، الذكاء الاصطناعى، النظام الذكى وإدارة النفايات الصلبة».

ومن جانبها، قالت رادميلا لابوس منسق اللجنة المصرية المشتركة، والممثل الرسمى للاتحاد الاقتصادى الفيدرالى للشركات الصغيرة والمتوسطة: «تأتى المشاركة الألمانية الرسمية فى هذا الحدث استجابة للاستراتيجية الوطنية المصرية الشاملة التى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق جو جذاب للشركات الألمانية لزيادة حجم أعمالها ومعدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين ألمانيا ومصر والدول العربية، ويمثل هذا المعرض والمؤتمر الدولى «السنوي» مثالية لبدء أول اتصال تجارى وتعزيز للشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وضمان علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والعربية وألمانيا فى وقت لا يزال الاقتصاد العالمى يعانى فيه من الركود منذ عام 2020».

وأعربت عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة اكسبوتك العالمية -المنظم الألمانى للأجنحة الرسمية لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ بالمعارض الدولية بألمانيا وخارجها وعضو اتحاد صناعة المعارض الألمانية (ِAUMA)–لبناء علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والألمانية.

• رفعت عبدالوهاب: يناقش على مدار 3 أيام تكنولوجيات المياه والنفايات والبنية التحتية

هذا وتستهدف الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخى، من خلال المعرض تحفيز القطاع الخاص الألمانى للاستثمار فى مصر والدول العربية، من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة ألمانية داخل الجناح الألمانى «صنع فى ألمانيا» بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، إلى جانب العديد من الشركات الأوروبية المتخصصة فى قطاعات المياه والنفايات، وخبراء الصناعة من مصر والدول العربية، وذلك فى إطار شبكة الأعمال الإفريقية وكواحدة من أدوات تعزيز التجارة الخارجية، ومع حزمة جديدة من التدابير لتقديم الدعم المستهدف للشركات الألمانية التى تتوسع فى السوق المصرية والعربية.

• رادميلا لابوس: منصة مثالية لبدء أول اتصال تجارى وتعزيز للشراكة بين المؤسسات والشركات المصرية ونظيراتها الألمانية

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض والمؤتمر الدولى المزمع انعقاده فى أكتوبر القادم 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذو سمعة عالمية مرموقة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية المياه والحمأة وتدوير المخلفات من الدول الأجنبية والمنطقة العربية وذلك لمناقشة ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة فى مجالات معالجة مياه الشرب وتحلية المياه والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك ومناقشة التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحى وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة ومعالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها من خلال سلسله من ورش العمل المخصصة فى كافة المجالات، ويشتمل المعرض على (10) أجنحة دولية وصالات عرض بمشاركة (100) عارض من الشركات والمصانع الأوروبية والألمانية بصفة خاصة والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا البنية التحتية ومعالجة المياه والصرف الصحى والصناعى وتحلية المياه وتكنولوجيا تدوير المخلفات.