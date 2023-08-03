أسامة الأزهري: الأرض قبل سيدنا آدم كانت معمورة بأجناس مختلفة من الوجود (فيديو)

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن قصة سيدنا آدم عليه السلام قصة ذات شأن لأنها بداية المسيرة وبداية الحكاية.

وأضاف أسامة الأزهري خلال لقاء له في برنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، عبر فضائية "DMC"، أن الله اودع في سيدنا آدم قوانين ستظل سارية في أبنائه إلى يوم القيامة، وهو المرآة التي جمع الله فيها القوانين الكلية التي ستحكم الاجتماع البشري إلى يوم القيامة.

الأرض أسبق بكثير من نشأة الحياة الحيوانية بأكملها

وأوضح أن أن الأرض أسبق بكثير من نشأة الحياة الحيوانية بأكملها وبالتالي من نشأة الحياة الإنسانية، وحسب ما يقول العلماء فأن كوكب الأرض يقدر عمره بـ 4.5 مليار سنة.

الأرض قبل سيدنا آدم عليه السلام كانت معمورة بأجناس مختلفة من الوجود

أشار إلى أن هذا الكوكب مازال يضرب ويلتهب ويستقر ويبرد ويتجمد وتتحول عليه الفصول وتتعاقب عليه الأطوار ويودع الله المقادير في هذا الكوكب لتقود العباد، وكانت الأرض قبل سيدنا آدم عليه السلام معمورة بأجناس مختلفة من الوجود.

وأكد أن العلماء قالوا كيف للملائكة أن يعرفوا الطباع التي حكوها عن بني آدم عندما قال الله تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة وقالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون".