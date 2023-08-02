الفيوم تشهد حفل ختام تدريب طلاب الجامعات العربية الثامن والعشرين

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، حفل ختام تدريب طلاب الجامعات العربية الثامن والعشرين والمنعقد خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 4 اغسطس بجامعة الفيوم، والذي تم أقرار انعقاده خلال فعاليات الملتقى الثامن والعشرين للجامعات العربية بالمملكة المغربية خلال شهر مايو ٢٠٢٣.

وأقيم الملتقى تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، والدكتورة لمياء حميد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الربيعي، منسق الجامعة بالمجلس العربي للتدريب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و أمناء الجامعة المساعدين، ومديري العموم والعاملين، وعدد من الطلاب بالجامعات العربية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته، إلى أهمية البرنامج التدريبي التبادلي لتعزيز أوجه التواصل الطلابي وتبادل الثقافات بين طلاب الجامعات العربية المختلفة، ومؤكدًا أعمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية عبر التاريخ والأجيال المتعاقبة، مقدمًا الشكر إلى القائمين على تنظيم التدريب لتفانيهم في تقديم كل سبل الدعم والراحة وفق الإمكانات المتاحة لخروج التدريب بشكل يليق باسم جامعة الفيوم ومكانتها.

وأعرب الدكتور محمد فاروق الخبيري، عن سعادته بتنظيم الجامعة لهذا التدريب الذي يعد بمثابة احتفال لتبادل الثقافات والصداقات، واكتساب الخبرات بين طلاب الجامعات العربية لتوطيد العلاقات بين أبناء هذا الجيل، لخلق جيل جديد مترابط كنسيج تجمعه لغة وثقافة تشمل كافة أقطار وطننا العربي.

تدريب الطلاب

ورحَّب بطلاب الوفود المشاركة ضيوفًا في وطنهم الثاني مصر، متمنيًا أن تكون الجامعة قد قدمت من الاستقبال والتنظيم والتدريب ما يطمحون إليه.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محمد الربيعي أن الجامعة قدمت كافة أوجه الدعم للتدريب الطلابي وقامت باستقبال وتدريب ٣٣ طالبًا وطالبة، من ثلاث دول عربية هي: فلسطين، وسلطنة عمان، واليمن.

وتضمن التدريب جوانب علمية وتثقيفية، بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والعلوم والصيدلة والآداب والزراعة والتمريض، كما تضمن برنامجًا ترفيهيًّا كاملًا، للتعرف على أهم المعالم الحضارية والسياحية.

وقام الدكتور ياسر مجدي حتاته، والنواب بتكريم الطلاب المشاركين وأعضاء اللجان المنظمة للتدريب.

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