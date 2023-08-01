اقرأ غدًا بالوفد.. مظاهرة حب وفدية لتأييد ترشح عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مظاهرة حب وفدية لتأييد ترشح عبدالسند يمامة في انتخابات الرئاسة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

26 رئيس لجنة عامة بجميع محافظات مصر يعلنون دعم رئيس الوفد

رؤساء اللجان: رئيس الحزب شخصية مرموقة للترشح على هذا المنصب الرفيع

استعدادات واسعة لحملة بيت الأمة في شوارع المدن والقرى

السبت.. تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية 88.29 للشعبة العلمية و83.41 للهندسية و70.61 للأدبي

تنفيذ جدول تخفيف الأحمال لمدة ساعة بحد أقصى في 24 ساعة

انتحار 3 طالبات وإصابة 22 شخصًا في المحافظات

18 فبراير.. نظر طعون المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية

الزمالك يحتج ضد حكم لقاء الشباب

مطالب المغتربين في مؤتمر "المصريين بالخارج": توفير الحماية الاجتماعية.. حل أزمة السوق السوداء للدولار.. الأوراق الثبوتية

كما يتضمن العدد مقالًا لرئيس التحرير، د. وجدي زين الدين بعنوان: "تهميش الأحزاب.. كارثة سياسية".