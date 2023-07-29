إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، إرتفاعا ملحوظا في الاسعار، حيث تراوحت اسعار الطماطم مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو، والباذنجان من 7إلي 9جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية مابين20 إلي 25جنيها للكيلو، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكوسة مابين 7إلى 10جنيهات للكيلو ، بينما ارتفعت اسعار البصل حيث تتراوح مابين 18 إلي 24جنيها للكيلو ، وتتراوح اسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت اسعار العنب مابين 20إلي 30جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,واسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .