أستاذ استثمار: الدولة قضت على الإرهاب وفتحت طريق التنمية بسيناء

قال الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الجهود التى بذلتها الدولة فى التنمية والبناء وخاصة فى سيناء خلال الـ 10 سنوات الماضية، كانت جهود كبيرة، موضحا أن سيناء كانت تعد نقطة سخنة فى الدولة ومحور احتكاك ما بين التنمية والإرهاب.

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الدولة استطاعت فتح الطريق للتنمية فى سيناء



وذكر "الشوادفى" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة استطاعت من خلال محاربة الإرهاب والقضاء عليه فى أن تفتح الطريق للتنمية فى سيناء، فهى تمثل ثلث مساحة الدولة، وبها تنوع فى مصادر الطاقة والموارد المختلفة ونقطة كبيرة فى مجال التنمية.



وأوضح أن الدولة عملت على ربط سيناء بها من خلال الأنفاق والكبارى وهو شريان أساسى للدفع بالتنمية فى الدولة، كما أن الطرق التى بنيت فى سيناء أصبحت شرايين لها وتمثل نقطة تحول فى آداء الدولة المصرية وفى تأكيد استراتيجية التنمية فى الدولة.

الدولة حققت إنجازات فى مجالات الصناعة والزراعة والتعليم بسيناء





وتابع الشوادفى أن الدولة حققت إنجازات فى مجالات الصناعة والزراعة والتعليم بسيناء، حيث تضم 4 جامعات ومستهدف أن يكون بها 8 جامعات وما تم بها من مدارس ومساحات زراعية مختلفة واستصلاح أراضى بها.