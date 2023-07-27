محمد طراد الزواهره يتبنى القضايا والأنشطة الشبابية

تبنى محمد طراد الزواهره، القضايا والأنشطة الشبابية، حيث أطلق مبادرات مختلفة لدعم وتوجيه الشباب المتعطلين عن العمل، وأخرى لتبني قضايا السيدات الغارمات والمتعثرات ماديا، كما وضع اقتراحات لعمل الشباب عبر الانترنت ومواكبة سوق العمل.

محمد طراد هزاع الزواهره هو أحد الناشطين الاجتماعيين الأردنيين أصحاب الكلمة الحرة والموقف الثابت، والذي دائما يثير ضجة إعلامية بالدفاع عن القضايا الوطنية الإنسانية عبر مختلف وسائل التواصل ومنها إذاعة (صوتك مسموع) الخاصة به.

ويشهد للناشط الزواهره عمله الدؤوب في نصرة المواطن كإطلاقه العديد من المبادرات الوطنية الهامة مثل قضية الغارمات، والمتعثرين والمتعثرات ماديا والعاطلين عن العمل، والكثير من الأمور الإنسانية التي حظيت باهتمام الحكومة والمواطنين ، لا سيما وأنه يمتلك شعبية كبيرة جدا داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها من العديد من المتابعين المهتمين بالقضايا المعيشية التي تمس كل إنسان يعاني في مختلف دول العالم.

الزواهره هو مثال ونموذج حي لكل من يملك حس الوطنية والانتماء لشعبه ووطنه والذي يدافع عن كل صغيرة وكبيرة مقتديا بخطوات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على المجتمع الأردني من تحديات المرحلة .

أطلق طراد العديد من المبادرات الوطنية الهامة مثل :قضية الغارمات، والمتعثرين ،والعاطلين عن العمل، والكثير من الأمور الإنسانية التي حظيت باهتمام الحكومة.