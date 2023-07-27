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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

إطلاق مسابقة المحكمة الصورية في الجامعة البريطانية

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

تطلق كلية القانون في الجامعة البريطانية بمصر، فعاليات النسخة الأولى من الجولات الإقليمية لمسابقة المحكمة الصورية لقانون تكنولوجيا المعلومات (IT Law Moot Court Competition). 

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وإشراف الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون. 

وتنظم مسابقة المحكمة الصورية لقانون تكنولوجيا المعلومات على مدار ثلاث أيام في الفترة من 29 يوليو وحتى 31 يوليو الجاري.

تفاصيل مسابقة المحكمة الصورية

وتعد مسابقة المحكمة الصورية هي الأولى من نوعها التي تطلقها جامعة مصرية وتقام على مستوى وطني.
يأتي ذلك في إطار حرص كلية القانون في الجامعة البريطانية في مصر، على تنمية مهارات طلابها وصقل خبراتهم التعليمية، توافقًا مع استراتيجيتها التي تهدف إلي التطبيق العملي والتعليم بالممارسة والتدريب.
ويشهد فعاليات مؤتمر افتتاح المسابقة مداخلات لفيف من رجال القانون، يتطرقون خلالها لجوانب عدة حول موضوع المؤتمر المتمثل في "الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل الاجتماعي، وحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بحضور ومشاركة عددًا من رجال القضاء والقانون، ممثلين لجهات وهيئات قضائية مختلفة، وكذلك مؤسسات قانونية وشركات المحاماة، وجامعات عدة، وهو ما يؤكد على الدور الفاعل والشراكة الوثيقة لكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر مع رواد المجتمع القانوني المصري. 
ويشارك في المسابقة 40 طالب ممثلين عن عددًا من الجامعات المصرية المختلفة، بواقع عشر فرق ممثلة عن الجامعات المشاركة وهم الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة القاهرة، وجامعة الفيوم، وجامعة الأزهر، وجامعة بني سويف، وجامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة مدينة السادات، وجامعة حلوان.
وتبدأ فعاليات المسابقة يوم 29 يوليو بمؤتمر الافتتاح، يعقبه جولات المسابقة التنافسية  التي يحاكي فيها الطلاب محكمة صورية، لتختتم الفعاليات يوم ٣١ يوليو بنهائيات المسابقة، يليها حفل التكريم للفريق الفائز والمشاركين.

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