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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

طالبة مصرية بالخارج تطالب بزيادة أعداد الأماكن المخصصة بالجامعات المصرية (خاص)

الكالبة المصرية جنة
الكالبة المصرية جنة البيبه

قالت الطالبة جنة محمد البيبة، إحدى الطالبات  المتفوقات بالثانوية العامة بدولة قطر أن هناك عددا كبيرا من أبناء المقيمين بدول الخليج العربي يستكمل تعليمه بالمرحلة الجامعية بالجامعات المصرية، وذلك نتيجة لنظام التعليم المعمول به في الدول الشقيقة.


وقالت جنة البيبة، في تصريح خاص للوفد، إن عدد الأماكن المحدد لأبناء مصر في الخارج، لا يتناسب مطلقا مع نسبة المصريين بالخارج مقارنة بالعدد الكلي لأبناء الشعب المصري، حيث أن النسبة تدور حول ١٠% من عدد سكان مصر.


وأكدت الطالبة المصرية أن الأماكن المخصصة للمصريين بالخارج بما فيهم أبناء مصر في الدول الغربية التي لا يدرسون في الجامعات المصرية قليلة جدا بالقياس بأعداد المصريين بالخارج هذا الذي يدفعنا للمطالبة بزيادة هذه الأماكن حتى تستوعب الجامعات المصرية عددا أكبر يستحق أن يجد لنفسه مكانا في جامعات بلاده.

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