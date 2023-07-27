المنيا: تحرير 150 محضر تمويني لأصحاب المخابز

كثفت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية ، من اجل الرقابة على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق ، والتأكد من المعروضات ومدى الإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين 30 محضرا تموينيا ، خلال حملات على المخابز البلدية، منها، 24 محضرا تموينيا لمخابز بالمدينة، و6 محاضر تموينية للمخابز المخالفة بقرية بردنوها ، وتنوعت المخالفات بين ، (عدم نظافة، نقص وزن، عدم الإعلان ، عدم صرف بون ، تجميع ) .

وفى مركز أبوقرقاص ، قال تاج أبو سداح رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية حررت 43 محضرا تموينيا، خلال حملات على المحال التجارية و المخابز البلدية بالمركز، منها، 3 محاضر للمحال التجارية لضبط سلع بدون فواتير، بالإضافة، إلى 40 محضراً تموينياً خلال حملة مكبرة على المخابز داخل المركز ، للتأكد من جودة الخبز المنتج والإلتزام بالقرارات التموينية، وتنوعت المحاضر بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل ـ عدم وجود سجل ).

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية رقابية على المخابز البلدية ، والمحال التجارية بحى جنوب المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر تموينية ، جاءت ما بين ، ( نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، نقص فى الوزن، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم الإعلان)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، إن الوحدة المحلية حررت 49 محضرا تموينيا متنوعا ً ، خلال حملات تموينية ، وتنوعت المخالفات ما بين، ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة أدوات العجن ، عدم صرف بون ، عدم وجود ميزان) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 19 محضرا تموينيا متنوعا ، منها، 16 محضراً تموينياً للمخابز خلال حملة مكبرة بقرى بنى عامر، وتنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل) ، إلى جانب 3 محاضر للمحال التجارية بقرية الشيخ مسعود لعدم الإعلان عن التسعيرة .