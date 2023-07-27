"التنافسية والذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي..الواقع والمستقبل" المؤتمر الدولي الأول بأسيوط

نظمت مجموعة انجاز التكنولوجية بأسيوط، مؤتمر بعنوان "التنافسية والذكاء الاصطناعي فى التعليم قبل الجامعي .. الواقع والمستقبل" بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب الشئون الصحية ؛ في إطار تنفيذ فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم.

وشارك في المؤتمر الدكتور علي سيد عبدالجليل رئيس مجلس الأباء الأمناء والمعلمين بمحافظة أسيوط ووكيل كلية التربية بجامعة أسيوط سابقاً ورئيس المؤتمر ، والدكتور مصطفى رجب أستاذ أصول التربية المتفرغ بجامعة سوهاج ومقرر المؤتمر ، والدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ مساعد بكلية الاداب قسم اللغة العربية بجامعة أسيوط وأمين المؤتمر ، والدكتورة ملك اسماعيل مدرب وعضو المكتب الفني للتعليم قبل الجامعي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رئيس مجلس إدارة مجموعة انجاز التكنولوجية و منسق المؤتمر وبحضور وعدد من الشباب والفتيات من أعمار مختلفة.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمات منظم المؤتمر ياسمين محيي الدين للترحيب بالحضور تلاها كلمات المنصة الرئيسية للمؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي وتنمية روح التنافسية المستدامة في التعليم والارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته فضلاً عن استثمار امكانية الذكاء الاصطناعي في التعليم والاستفادة من امكانياته في تعليم ذوي الهمم وتطوير ادارة التعلي في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي بالاضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الصحة النفسية للمتعلمين والمعلمين.

وتناولت المؤتمر العديد من المحاور الهامة من بينها مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تجويد التعليم قبل الجامعي ورقمنة التعليم ما قبل الجامعي ودور المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية في استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنمية جوانب التعليم لللطلاب في مجالات الابتكار والابداع والتفكير الناقد وايجاد ميزة تنافسية مستدامة قس ذوء متطلبات الذكاء الاصطناعي.

كما تمت مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التحديات والمتغيرات المناخية ةنت خلال توفير أدوات وتطبيقات متقدمة بالإضافة ألى التوازن وعدم الافراط في استخدام الذكاء الاصطناعي فيما لا يناسب القيم الاخلاقية والقانونية والدينية وتطجوير برامج اعداد المعلم ودور المشاركة المجتمعية في تفعيل اذتخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وفي نهاية المؤتمر تم الخروج بتوصيات وأفكار سيتم رفعها للجهات المختصة والشريكة في هذا الشأن وتكريم عدد من المشاركين وتسليم شهادات تقدير.