بوتين: إنتاج المنطقة الصناعية بقناة السويس يبدأ قبل نهاية 2023| فيديو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشكيل صندوق استثماري لتمويل مشاريع مشتركة مع دول إفريقيا، مضيفًا أنه يجري إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس في مصر، ونعول على بناء أولى القدرات الإنتاجية سوف يبدأ قبل نهاية عام 2023.

وقال بوتين: إننا ندرس أدوات شديدة لإقراض مشتريات الدول الأفريقية لمنتجاتنا الصناعية، مضيفًا أن الوكالة الروسية لتأمين الاستثمارات تضمن التغطية التأمينية لقروض المشتريات.

وأوضح بوتين، أنه في المستقبل سيتم تصدير البضائع والمنتجات إلى الدول الأفريقية، مؤكدًا أن روسيا تدعم 30 مشروعًا في مجال الطاقة بــ 16 دولة إفريقية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أن هناك شركات روسية تقوم بتطوير حقول الغاز في مصر والجزائر والكاميرون ونيجيريا وجمهورية الكونغو والعديد من الدول الإفريقية.

وذكر: أنه خلال العامين الماضيين، زادت الصادرات الروسية إلى دول إفريقيا بنحو 16%، كما تقوم شركة روسية بإنشاء محطة الضبعة في مصر، مؤكدًا أن مؤسسات بلاده تستطيع أن تنقل خبراتها الفريدة من نوعها إلى البلدان الأفريقية، واستخدام الذرة في اغراض سلمية، مثل الطب والزراعة.

ولفت إلى أن التعميق الصناعي يكتسب أهمية روسيا ودول أفريقيا، متابعًا أن منتجاتنا بما في ذلك السيارات ومعدات البناء الروسية معروفة في القارة وتحظى بطلبٍ عالٍ عليها.

بلاده تولي أهمية كبيرة لتوريدات الحبوب للدول الأفريقية، وتعهد بوتين: سنقدم بالمجان لتلك الدول في إفريقيا من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب بنقل مجاني.

وصرح: روسيا لا تتوانى في تقديم كامل الدعم والمساعدة للبلدان الإفريقية، ولكن نرغب في رفع العقوبات عن ورادات القمح والحبوب والأسمدة الروسية، ولكن هناك عراقيل أمام النقل المجاني للأسمدة الروسية إلى البلدان الفقيرة، من مجموع 262 ألف طن من هذه الأسمدة تمكن من إرسال دفعتين، إحدهما 20 ألف طن إلى مالوي، و34 ألف طن إلى كينيا، وباقي المجموعة ظل في أيدي الأوروبيين.

قال: ندرك أهمية إمداد الدول الأفريقية بالمواد الغذائية، وروسيا تسهم بنسبة كبيرة في الأمن الغذائي العالمي وأفريقيا قادرة على إطعام نفسها، متابعًا: أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية تمثل 20% ، أما أوكرانيا فحصتها 5% أو أقل من ذلك، وهذا يعني أن روسيا تسهم بقسط مهم في الأمن الغذائي العالمي وتعتبر مورد مسؤولًا وموثوقًا للمنتجات الزراعية، مؤكدًا رفضنا تمديد اتفاق تصدير الحبوب لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة الدول الإفريقية.

وأشار إلى أنه تم وضع عراقيل لصادرات الأسمدة الروسية إلى دول أفريقيا، ومع ذلك نمت التجارة في المنتجات الزراعية بنسبة 10% خلال العام الماضي، وبلغت نحو 7 مليارات دولار .

وأضاف أنه خلال الفترة بين يناير 2023 ويونيو من العام الجاري ارتفعت نسب النمو التجاري بالمنتجات الزراعية بين روسيا ودول إفريقيا بنسبة 60%، وفي عام 2022 صدرت روسيا إلى إفريقيا 11 مليون طن منتجات زراعية، وفي الستة أشهر من العام الجاري صدرت نحو 10 ملايين طن منتجات زراعية رغم العراقيل.

وأكد حرص بلاده على تعميق الصلات التجارية والإنسانية مع دول إفريقيا، متابعًا: نجري العديد من النقاشات البناءة والمفيدة، ويتم دراسة أفكار جديدة بشأن مشاريع مشتركة جديدة مع الدول الإفريقية.

وتابع: قدرات إفريقيا بديهية للجميع، فمعدلات نمو الناتج القومي المحلي للقارة خلال السنوات العشرين الأخيرة تفوق العمدلات العالمية، وعدد سكان إفريقيا يقترب من مليار ونصف مليار نسمة، ويتزايد بشكل أسرع بالمقارنة مع آي مكان آخر في العالم.

سنعمل على توفير الدعم للدول الأفريقية

وأكد “بوتين” خلال كلمته بالقمة الروسية الإفريقية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أننا سنعمل على توفير الدعم لـ الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن حصة روسيا من القمح في الأسواق العالمية وصلت لـ 20 %، وأوكرانيا تورد 5%.

إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن

وأوضح أن إنتاج أوكرانيا من الحبوب كان 55 مليون طن، والصادرات 47 مليون طن، وأن إنتاج روسيا كان 156 مليون طن من الحبوب، و هناك توريد من القمح وصل لـ 60 مليون طن.

وكشف أن التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أنهم يقومون بإنشاء محطة الضبعة النووية في مصر.